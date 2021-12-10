Музей Некрасова в Петербурге откроется после реэкспозиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова в Санкт-Петербурге, который около двух лет был закрыт для публики из-за ремонта и реэкспозиции, вновь откроет свои двери для посетителей в пятницу. В этот день исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы.

"Надо было сохранить все ценное, что было наработано нашими предшественниками, и в то же время надо было решить немало серьезных вопросов, которые уточняли бы облик этой квартиры и, самое главное, сделали бы ее максимально живой, максимально соответствующей духу времени и тому периоду жизни, когда Николай Алексеевич Некрасов здесь не только жил, но и работал, будучи важнейшим издателем России, издавал и "Современник", и "Отечественные записки", открывал новых авторов, в числе которых Федор Достоевский, Лев Толстой", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Всероссийского музея А. С. Пушкина (музей-квартира Николая Некрасова входит в его состав) Сергей Некрасов. Он напомнил, что в квартире на Литейном проспекте поэт прожил последние два десятилетия своей жизни. Сегодня музей обладает первой по величине коллекцией реликвий, принадлежавших ему.

Работы по ремонту и реэкспозиции велись два с половиной года, отметила заместитель директора по развитию и музейной работе Всероссийского музея А. С. Пушкина Татьяна Вергун. "У нас добавились два зала - это буфетная и камердинерская. Все остальные залы, которые были раньше в музее, остались", - сказала она. В музее-квартире воссозданы исторические обои, проведена переобивка мебели, установлены современные системы пожарной безопасности. Принципиальным отличием новой экспозиции в музее назвали создание эффекта присутствия, в том числе, за счет предметов быта, число которых значительно увеличилось за время ремонта. Это и вновь приобретенные объекты, и отреставрированные - из фондов.

В экспозиционных залах посетители увидят портреты Некрасова, выполненные выдающимися русскими художниками Иваном Крамским, Константином Маковским, а также портреты и фотографии его знаменитых современников. Особую ценность представляет собрание личных вещей, черновые варианты рукописей, а также автографы стихотворений, поэм, которые дополняются иллюстрациями, созданными известными художниками при жизни Некрасова.

Кроме того, к 200-летию поэта на сайте Всероссийского музея А. С. Пушкина появился специальный раздел, посвященный юбилею. В нем представлены оцифрованные изображения и фотографии мемориальных предметов из фонда музея-квартиры, автографы, прижизненные снимки Некрасова и иллюстрации к его произведениям. Также на портале рассказывается об адресах Некрасова в Петербурге (он прожил в городе около 40 лет).

"Битва" поэтов и выставка в вагоне

Как рассказали журналистам в комитете по культуре, к юбилею классика Государственный музей городской скульптуры организовал работы по реставрации памятника, расположенного на пересечении улицы Некрасова и Греческого проспекта, а также провел профилактическую реставрацию мемориальной доски и памятника-бюста Некрасову на Литейном проспекте.

В декабре в Санкт-Петербурге проходят ключевые мероприятия к 200-летию со дня рождения поэта. Помимо открытия музея-квартиры, к их числу относится и выставка "По железной дороге с Николаем Некрасовым" в Музее железных дорог России. Она будет также приурочена к 170-летию со дня основания Николаевской железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой.

Выставка откроется 11 декабря в вагоне третьего класса, рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов. В первом ее разделе будут представлены подлинные фотографии Некрасова и рукописи его произведений из фондов Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Во втором разместится плазменный экран, на котором будет демонстрироваться ролик, визуализирующий стихотворение Некрасова "Железная дорога". Еще один раздел будет представлять собой стендовую выставку об истории Николаевской железной дороги и о творчестве поэта. Экспозиция будет доступна до конца марта.

10 декабря в Открытой гостиной Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоится поэтический баттл с элементами лекции "Некрасов: Поэт vs Гражданин". В мероприятии примут участие культуролог Дмитрий Шамонов, поэты Ваня Пинженин, Ирина Волынская, Рома Гонза и другие, отметили в городском комитете по культуре. Кроме того, 11 декабря в библиотеке "Семеновская" состоится презентация книги "Некрасов в наши дни", в которую вошли работы Ольги Ломан, культового исследователя творчества классика. Она содержит статьи разных лет, краткий путеводитель по адресам Некрасова в Петербурге, а также ни разу не видевшие свет и нигде не публиковавшиеся письма Корнея Чуковского к Ломан. О работе над изданием расскажет его составитель Ольга Тублина, внучка Ольги Ломан.

Петербург является одним из основных центров празднования юбилея Некрасова (1821-1878). Из 56 лет своей жизни 40 поэт провел в городе на Неве. В Петербурге он начал публиковаться, и его талант был оценен по достоинству, здесь сложилось его мировоззрение как поэта-гражданина. В столице Российской империи Николай Алексеевич в течение трех десятков лет был в авангарде передовой русской и революционной журналистики.