Лауреатов премии "Золотой граммофон" объявят в Кремлевском дворце

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, Ани Лорак, Zivert, Мари Краймбрери, Эмин, Максим и другие звезды российской эстрады в пятницу примут участие в XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила пресс-служба "Русской Медиагруппы".

Радиостанция "Русское радио" ежегодно вручает премию "Золотой граммофон" исполнителям самых популярных песен года, которые продержались в хит-параде станции больше 20 недель.

"Артисты, которым предстоит получить высшую музыкальную награду от "Русского Радио", начинают готовиться к церемонии за несколько месяцев: готовят наряды, занимаются постановкой номера", - подчеркнули организаторы.

Режиссером церемонии выступил Алексей Голубев, он пообещал, что зрителей ждет "захватывающее шоу, которое объединит на одной сцене рок-концерт, поп-концерт и номера музыкального театра".

Подарком для гостей церемонии станет воссоединение основателей группы "Земляне": на сцену выйдут продюсер и барабанщик Владимир Киселев и лидер-гитарист Игорь Романов, которые исполнят хиты коллектива с действующим составом.

Шоу также будет транслироваться в прямом эфире с 18:30 мск на официальных страницах "Русского Радио" в "Вконтакте" и "Одноклассниках", на платформе Окко и сайтах-партнерах церемонии.