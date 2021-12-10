Художники в Приморье создали графический роман об адмирале Невельском в стиле манга

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Участники творческого объединения "Hero4Hero" издали обновленный графический роман "Невельской: плоды воображения", рассказывающий об истории исследования Дальнего Востока капитаном Геннадием Невельским. Как сообщили ТАСС авторы проекта, роман в стиле японских комиксов стал настолько популярен, что планируется издать еще один тираж.

В основе истории лежат приключения русского мореплавателя Геннадия Невельского, который руководил дальневосточными экспедициями в 1848-1849 и 1850-1855 годах. В ходе исследований он доказал, что Сахалин является островом, обследовал низовья Амура, а в 1850 году основал поселение Николаевский пост (сейчас - г. Николаевск-на-Амуре) на восточном побережье Хабаровского края.

"Это абсолютно новый роман, первая часть истории экспедиции, где Невельской доплыл до Камчатки. <…> Мы издали 1 тыс. экземпляров, из них 500 штук остались в Москве у издательства и разойдутся там по специализированным магазинам, остальное везем во Владивосток. Здесь большая часть разойдется по предзаказам, часть уже обещана в дар библиотекам Приморского края. Скорее всего сразу после Нового года объявим еще один сбор средств и сделаем еще один дополнительный тираж", - рассказал ТАСС один из авторов проекта Роман Иванищев, уточняя, что 10 декабря новый тираж комикса ожидается во Владивостоке.

Средства для публикации романа художники собирали на краудфандинговой платформе. Издание представляет собой роман, который близок к оригинальным японским манга с черно-белой печатью и изображением эмоционального фона героев. При создании проекта авторы консультировались с историками, изучали архивы, в том числе материалы музея имени Геннадия Невельского при Морском государственном университете во Владивостоке.

"Мы придерживались реальных исторических фактов об освоении Дальнего Востока, но при этом добавили локальную мифологию - драконов и шаманов. Это вызывает интерес у аудитории. Как сказал один преподаватель одного из московских ВУЗов на нашей выставке: "Ну как же Дальний Восток без волшебства и легенд?!". Мы до сих пор остаемся краем таинственным, сказочным и зовущим к своему открытию", - поделился Роман Иванищев.

Проект представили в десяти московских университетах в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". По словам авторов, манга вызвала большой интерес у студентов. Также при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока проект презентовали в павильоне России на ЭКСПО-2020 в Дубае.

История создания

Работу над проектом художники начали в 2015 году. Пилотный тираж манги с введением в историю в количестве 100 экземпляров, которые быстро разошлись, выпустили в 2018 году. С тех пор авторы доработали роман, добавив более 130 новых страниц истории, а также изображения с эффектом дополненной реальности. Картинки в романе оживают при наведении на них камеры смартфона. "Этот подход позволяет оживить историю, инициировать у зрителя свои собственные познавательные процессы", - следует из описания проекта на его официальном сайте.

Главная задача, по словам художников, простым и интересным языком рассказать широкой публике историю освоения Дальнего Востока. Название романа "Невельской: плоды воображения" основано на идее о том, что произошедшие исторические открытия - результат воплощения фантазии отважного мореплавателя и его команды.

О Невельском

Геннадий Невельской - потомственный морской офицер. Во время обучения в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге заинтересовался географией Дальнего Востока. В 1847 году в чине капитан-лейтенанта отправился на судне "Байкал" на Камчатку для доставки груза. В эту экспедицию он достиг устья Амура и обнаружил пролив между материком и островом Сахалин, а также открыл ряд новых территорий.

В следующую экспедицию Невельской, вопреки предписанию не отходить от намеченного курса, основал в устье Амура Николаевский пост и поднял российский флаг. Самоуправство капитана дошло до Николая I. Но император отметил патриотический поступок мореплавателя и наградил орденом. В 1874 году Невельскому был присвоен чин адмирала.