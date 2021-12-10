Редкую книгу о Гарри Поттере продали на аукционе в США за рекордные $471 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Редкое первое издание романа о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг в твердом переплете было продано в четверг на торгах Heritage Auctions в Далласе (штат Техас) за рекордную стоимость - $471 тыс.

В 1997 году первое издание этого романа вышло тиражом всего в 500 экземпляров. 300 из них сразу поступили в библиотеки и школы, и лишь 200 было продано в магазинах. По этой причине копии без библиотечного штампа ценятся коллекционерами особенно высоко. Как отмечается на сайте аукционного дома, этот тираж также отличают опечатки на титульной и 53-й странице.

Проданный экземпляр находится в отличном состоянии. "Нельзя подобрать других слов для данной копии кроме как магическая, невероятно яркая и в таком первозданном виде, что держать ее в руках кажется невероятным", - указывается в описании к лоту. На аукционе были также продана книга первого издания в мягкой обложке, однако его тираж составил 5 650 экземпляров, поэтому они ценятся меньше - лот ушел с молотка за $16 250.

Семь романов о мальчике-чародее, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.