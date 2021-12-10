В Никосии открылась выставка картин "Моя Родина", приуроченная ко Дню Конституции России

НИКОСИЯ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Выставка изобразительного искусства "Моя Родина", приуроченная к предстоящему Дню Конституции РФ, открылась вечером в четверг в "Русском доме на Кипре", который является представительством Россотрудничества на острове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Организатором выставки выступила Ассоциация художников Средиземноморья. "Мы ежегодно устраиваем здесь выставку, и нынешняя является уже девятой по счету, - сообщил корреспонденту ТАСС вице-президент этой ассоциации Михаил Эбаноидзе, лично отбиравший картины для экспозиции. - Здесь представлено 39 работ, и примерно 80% картин принадлежит кисти новых авторов по сравнению с предыдущей выставкой".

По словам Эбаноидзе, не все члены ассоциации, проживающие в средиземноморских странах, являются профессиональными художниками, критериями членства является не статус, а мастерство и тяга к творчеству. Он также подчеркнул, что к показу на выставке были допущены только картины с оригинальным сюжетом и полотна, написанные с натуры.

Выставка стала одним из приуроченных ко Дню Конституции мероприятий, которые прошли в четверг в "Русском доме на Кипре". Там также состоялись заседание Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРСК) и ежегодная страновая конференция соотечественников. Благодарности устроителей конференции удостоились Эбаноидзе, переводчики с русского на греческий язык Микис Филаньотис и Татьяна Рахмадуллина, советник Министерства образования Кипра по вопросам изучения русского языка Филица Филиппу-Масону, исполнительный директор Ассоциации российских бизнесменов на Кипре Людмила Божедомова, управляющий директор компании "Tez Tour Кипр" Иван Лавров, представитель ассоциации Cradle of Hope Светлана Киртока, благотворительные фонды Андрея и Юлии Дашиных и Вячеслава Заренкова, ответственный секретарь КСРСК Эльпида Хараламбус, а также посол РФ Станислав Осадчий.

В выступлении глава российского диппредставительства рассказал об участии КСРСК в регулярном проведении конференций с участием российских соотечественников и о шагах, направленных на оказание помощи неимущим и нуждающимся гражданам. Осадчий напомнил о роли, которую сыграл совет в установке бюста Федора Достоевского в Никосии и монумента "Семья - залог мира" в Айя-Напе, в переводе на греческий язык многотомника "Великая Победа" и во многих других делах, направленных на повышение интереса к изучению российской истории и способствующих продвижению на острове русских культуры и языка.