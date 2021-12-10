Netflix закрыл сериал "Ковбой Бибоп" после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix не продлил на второй сезон сериал "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop, 2021) - ремейк одноименного аниме, выходившего в конце 90-х. Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, решение закрыть адаптацию последовало спустя три недели после ее премьеры.

Десятисерийный проект получил лишь 46% положительных отзывов критиков на портале-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и 56% поддержки от зрителей, отмечает издание. Если в первые дни с момента релиза "Ковбой Бибоп" набрал 74 млн часов просмотра по всему миру, то за неделю с 29 ноября по 5 декабря этот показатель упал на 59%.

Источники The Hollywood Reporter отмечают, что Netflix принимает решение продлевать проект или нет, основываясь на балансе между числом просмотров и затратами на производство. Сервис продлевает сериал, если его рейтинг не ниже 60%.

"Ковбой Бибоп" рассказывает о космических охотниках за головами, путешествующих по Солнечной системе в далеком будущем. Главные роли в сериале Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Жакир, Алекс Хэсселл, Даниэлла Пинеда, Елена Сатине и другие. Сериал вышел 19 ноября.