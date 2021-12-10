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Netflix закрыл сериал "Ковбой Бибоп" после первого сезона

Решение закрыть проект приняли спустя три недели после релиза, сообщает The Hollywood Reporter

Стриминговый сервис Netflix не продлил на второй сезон сериал "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop, 2021) - ремейк одноименного аниме, выходившего в конце 90-х. Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, решение закрыть адаптацию последовало спустя три недели после ее премьеры.

Десятисерийный проект получил лишь 46% положительных отзывов критиков на портале-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и 56% поддержки от зрителей, отмечает издание. Если в первые дни с момента релиза "Ковбой Бибоп" набрал 74 млн часов просмотра по всему миру, то за неделю с 29 ноября по 5 декабря этот показатель упал на 59%.

Источники The Hollywood Reporter отмечают, что Netflix принимает решение продлевать проект или нет, основываясь на балансе между числом просмотров и затратами на производство. Сервис продлевает сериал, если его рейтинг не ниже 60%.

"Ковбой Бибоп" рассказывает о космических охотниках за головами, путешествующих по Солнечной системе в далеком будущем. Главные роли в сериале Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Жакир, Алекс Хэсселл, Даниэлла Пинеда, Елена Сатине и другие. Сериал вышел 19 ноября.

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