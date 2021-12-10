В Музее криптографии в Москве откроется выставка "Ваше сообщение отправлено"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выставка "Ваше сообщение отправлено" откроется 21 декабря в научно-технологическом Музее криптографии в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в пятницу.

"Первая временная выставка Музея криптографии объединит три художественных высказывания на тему коммуникации и гиперподключенности в современном мире. Выставка откроется 21 декабря <...>. В проекте представлены арт-работы художника Stanza (Великобритания), российского художника Дмитрия Морозова ::vtol::, а также исследовательской группы Владана Йолера вместе с Share lab (Сербия). Выставка станет первой частью двухчастного проекта о цифровой среде коммуникации", - рассказал собеседник агентства.

Выставка "Ваше сообщение отправлено" и ее участники обращают внимание на различные аспекты коммуникации в цифровую эпоху, где все люди являются частью одной "гиперсети".

"Так, масштабная инсталляция "Машина Немезиды" английского художника Stanza предлагает взглянуть на современный мир как на кибер-мегаполис, ландшафт которого создан из электронных плат, в которые встроены сенсоры, считывающие различные данные из окружающего мира. Таким образом, инсталляция обнажает физическую составляющую нашей цифровой жизни. Художник подчеркивает многослойность технологического мира как большой базы данных, в которой встает вопрос о контроле личной информации и технологиях как инструменте контроля над нашей жизнью", - добавили в пресс-службе.

Мероприятие продлится до 18 февраля.

О музее

Музей криптографии - это первый и единственный в России научно-технологический музей о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах. В экспозиции несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций. Музей обладает коллекцией предметов, аналогов которой не представлено в России в открытом доступе: многие из них впервые рассекречены. Также там представлены современные арт-объекты, медиаискусство и художественные интерпретации на тему информационной эпохи.

Одним из центральных и самых больших объектов музея станет инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине "Фиалка" (М-125),изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора.