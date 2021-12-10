Книгу с этнической музыкой о традиционной ненецкой свадьбе представили в Салехарде

САЛЕХАРД, 10 декабря. /ТАСС/. Издание о традиционной свадьбе коренного малочисленного народа Севера - ненцах презентовали в пятницу на форуме молодежи КМНС "Российский Север", передает корр. ТАСС. Читатели смогут познакомиться не только с историей свадебного обряда на Ямале, но и послушать с помощью QR-кодов этнические песни.

"Книгу приобрело правительство Ямало-ненецкого автономного округа для того, чтобы передать в Национальную библиотеку Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждая книга отдельно получает эгиду Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, это официальный документ. Сама свадьба представляется не только в описании, но еще и в аудиовизуальном формате. В книге имеется QR-код, позволяющий прослушать традиционную песню", - сказал на презентации издания автор проекта Денис Князев.

Князев занимается организацией экспедиции, съемки и реконструкции свадеб коренных народов. Первой свадьбой, которую снял фотограф, была свадьба племени масаи в Танзании, далее были съемки свадебных традиций белорусов и креолов (Сейшельские острова).

Традиции ненецкой свадьбы - это первый проект, снятый в России и по которому издана книга. Свадьба была проведена в тундре, в книге представлен весь ее сценарий. В настоящее время книга имеет описания на трех языках: русском, английском и ненецком. Как пояснил Князев, проект планируется продолжать и подготовить похожие издания еще о нескольких народах.

"Все материалы - архивные кадры, художественные произведения, было очень сложно искать, потому что они разбросаны по разным музеям не только в России, но и за рубежом. <...> Также здесь есть уникальные материалы, это зарисовки орнаментов, которые были сделаны во время экспедиции, они нигде не были опубликованы", - сказал он.

Форум молодых лидеров ICE проходит на Ямале. Это единая площадка по развитию международного молодежного сотрудничества стран Арктического совета.