Посещаемость российских кинотеатров снизилась на 35% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Посещаемость российских кинотеатров снижена на 35% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов на конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации" в пятницу.

"Пока по отношению к 2019 году сборы и посещаемость российского рынка кинопроката снижены: на 30% - по сборам и на 35% - по посещаемости. Наверное, динамика будет чуть хуже в конце года", - сказал Соснов.

Согласно презентации, представленной Фондом кино, доля киноаудитории, имеющей действующую подписку или приобретавшей фильмы в онлайн-кинотеатрах, за полтора года выросла почти вдвое. В мае 2020 года доля пользователей достигала 42%, в ноябре 2021 года - уже 88%.

Вторая ежегодная научно-техническая конференция, посвященная стандартизации цифрового кинопроцесса, открылась в столице в пятницу. Ее участники обсудят ситуацию на рынке, возможности развития киноиндустрии в современных условиях и технические особенности цифровой трансформации.