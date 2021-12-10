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Лауреатами молодежной премии "Восхождение" стали четверо литераторов

Речь идет о писателях Юрии Никитине и Анне Маркиной, поэте Константине Комарове и сценаристе Науре Гармелии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жюри Международной молодежной премии "Восхождение", учрежденной общественной организацией писателей "Русский ПЕН-центр", назвало лауреатов. Среди победителей - писатели Юрий Никитин и Анна Маркина, поэт Константин Комаров, сценарист Наур Гармелия, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организации.

"Мы завершаем первый сезон молодежной премии, выигравшей по конкурсу грант президента России, с хорошим настроением. Поступили замечательные повести, рассказы, сборники стихов, рукописи сценариев. Мы даже жалеем, что у нас всего четыре лауреата, а не, скажем, 12. Поэтому, кроме лауреатов, мы решили учредить специальные дипломы за наиболее понравившиеся членам жюри произведения, за самые интересные новации и стилевые находки", - привели в пресс-службе слова председателя жюри, президента "Русского ПЕН-центра" Евгения Попова.

Как сообщает оргкомитет премии, лауреатом в номинации "Проза" стал Юрий Никитин с повестью "В платье белом", опубликованной в 2020 году в журнале "Москва". Премию в области поэзии получил Константин Комаров (Липецк) за сборник стихов "Почерк голоса", вышедший в 2020 году в издательстве "Русский Гулливер".

В номинации "Детская и подростковая литература" победу одержала Анна Маркина с книгой "Сиррекот, или Зефировая Гора", увидевшей свет в 2019 году в издательстве "Стеклограф". А Наур Гармелия, представивший рукопись сценария полнометражного художественного фильма "Ореховая лихорадка", стал лауреатом в номинации "Киносценарий".

Как отметил член жюри, вице-президент "Русского ПЕН-центра" Борис Евсеев, в произведениях лауреатов просматривается будущее литературы и русского языка.

"Трагический накал повести Юрия Никитина, возвращение на новом уровне хлесткой образности футуристической поэзии 10-20-х годов ХХ столетия в стихах Константина Комарова, лирическая ирония, а иногда и скрытый гротеск в сказках-новеллах для подростков Анны Маркиной, остро-драматический вариант новой сценарной прозы, основанной на реалиях послевоенной абхазской жизни Наура Гармелия, - все это говорит определенно: будущее за теми авторами, чьи сегодняшние образы и определят дальнейший ход событий, кто ощущает ритмы и образы грядущей литературы, чувствует живое струение языка, а не тупо тиражирует унылый подход к литературе, как к ответвлению политической публицистики", - привели в пресс-службе слова Евсеева.

О премии

В жюри премии, помимо Евгения Попова и Бориса Евсеева, также вошли Евгения Декина, Лола Звонарева и Марина Кудимова.

В длинный список участников конкурса вошли 99 литераторов, всего поступило более 140 заявок. Свои произведения и рукописи прислали авторы от 18 до 35 лет из 42 регионов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. Как сообщалось ранее, лауреаты получат денежную премию в размере 150 тыс. рублей. Финалисты во всех номинациях также получат почетные дипломы.

Второй сезон премии "Восхождение" будет открыт весной 2022 года.

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