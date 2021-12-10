Фотовыставка и гала-концерт прошли на фестивале старинной адыгской песни в КБР

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фестиваль старинной адыгской песни имени Зарамука Кардангушева прошел в Кабардинском государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова в Нальчике (Кабардино-Балкария). Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минкультуры региона.

"Программа республиканского фестиваля включила фотовыставку, посвященную жизни и творчеству ученого-фольклориста, народного артиста КБР Зарамука Кардангушева, а также выставку декоративно-прикладного искусства и гала-концерт участников фестиваля старинной адыгской песни", - говорится в сообщении.

Лучшие ансамбли и исполнители со всех районов республики показали свое мастерство на концерте. "Концерт начался с архивных кадров о выдающемся черкесе, ученом-этнографе Зарамуке Кардангушеве - основоположнике адыгской фольклористики, неутомимом пропагандисте самобытных образцов песенной культуры адыгского народа, народном артисте Кабардино-Балкарии.

Затем на сцену кабардинского госдрамтеатра вышли лучшие исполнители старинной адыгской музыки: Амирхан Хавпачев, Аслан Бекулов, Алихан Бербеков, Светлана Кушхова, ансамбли "Бзэрабзэ", "Кавказ", "Ридада", "Чегемские водопады" и другие. Слушая участников фестиваля, зрители погрузились в атмосферу архаики, национальных истоков, глубинной памяти, узнавая в словах старинных песен картины древней истории двух горских народов.

Ведущие вручили каждому участнику фестиваля памятные дипломы и подарки от Минкультуры региона.

Республиканский фестиваль старинной адыгской песни имени Зарамука Кардангушева проходил при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры КБР.