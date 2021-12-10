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В Петербурге открылась фотовыставка в рамках фестиваля "Северное сияние"

На экспозиции можно увидеть снимки, сделанные полярниками со станций "Маяк остров Дунай" и "Сагыллах Ары"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Выставка фотографий "Антарктида и Антарктика глазами полярников" открылась в пятницу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС. Она стала началом фестиваля "Северное сияние", который в этом году посвящен освоению самых северных территорий России.

На выставке представлены фотографии, сделанные полярниками со станций "Маяк остров Дунай" и "Сагыллах Ары". Кадры показывают повседневную жизнь сотрудников полярных станций. На открытии присутствовала главный специалист отдела развития культурных связей с регионами Арктической зоны и работы с коренными малочисленными народами севера комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Вера Монеткина.

"Хотелось бы сказать, что в этом году наша страна возглавляет Арктический международный совет. У нас проходит много крупных мероприятий. И, конечно, мы очень рады, что знаменитый клуб полярников сделал такую выставку" - сказала Монеткина.

Открытие завершилось творческой встречей с путешественником и почетным полярников Виктором Боярским. Он рассказал о своих экспедициях в Арктике и Антарктике.

Выставка проходит в рамках фестиваля "Северное сияние", который проводится на базе библиотеки имени Прокофьева и библиотеки имени Крылова. Она продлится до 10 января.

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