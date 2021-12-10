Экранизации сказов уральского писателя Бажова представили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Художественные фильмы по сказам "Каменный цветок", "Синюшкин колодец", "Тайная сила", "Золотой полоз" и "Ящерка вернется" уральского писателя Павла Бажова представили на "Бажовском киновечере" в Екатеринбурге. Показ фильмов приурочен к 85-летию выхода первых сказов писателя.

"В декабре 1936 года был издан сборник "Дореволюционный фольклор на Урале", куда вошли сказы Павла Петровича Бажова "Дорогое имечко", "Медной горы Хозяйка", "Про Великого Полоза", "Про водолазов". 85-летию выхода первых сказов Бажова, мы посвящаем "Бажовский вечер", - сказал председатель совета "Благотворительного фонда Бажов" Сергей Полыганов.

"Бажовский киновечер" открыли первым созданным в России цветным полнометражным фильмом "Каменный цветок" режиссера Александра Птушко, где сценаристом был сам Павел Бажов. В фильме "Тайна силы" режиссера Марины Казниной представлена история, в которую вплетены мотивы и образы мистических героев из бажовских сказов. Также в фильме использована богатая коллекция малахитовых изделий XIX века, в том числе чаши, шкатулки и украшения. В фильме "Золотой полоз" режиссер Владимир Макеранец постарался изобразить картину Урала с его образами, пейзажами и уральскими актерами.

В экранизации режиссера Андрея Кима часть действия происходит в наши дни, здесь представлены уральские пейзажи и классические костюмные сцены в интерьерах. "Мы экранизировали всего восемь сказов интересно то, что у Бажова также есть еще два малоизвестных незаконченных сказа - "Теплая грань" и "Хозяйкино зарукавье". Мы со сценаристом написали новеллу по "Хозяйкиному зарукавью", сочинили историю, что в современном мире девочка дописывает сказ Бажова, до того момента, как появляется дневник девочки - это дословно Бажов", - добавил режиссер.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.