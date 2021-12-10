МакSим получила "Золотой граммофон" вместе с врачами-реаниматологами

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Певица МакSим в пятницу стала лауреатом XXVI национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" с песней "Спасибо". На сцену Государственного Кремлевского дворца артистка вышла с врачами-реаниматологами, спасшими ее жизнь, передает корреспондент ТАСС.

Летом 2021 года 38-летняя певица около двух месяцев провела в больнице, полтора из них - в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.

"В этом году мы все внимательно, с волнением следили за здоровьем нашей коллеги, певицы МакSим. Она провела долгое время в больнице, без сознания, врачи боролись за ее жизнь. Сейчас позади все плохое, и мы ждем с нетерпением ее возвращения с новыми песнями на эту сцену. И сегодня мы хотели бы вручить ей заслуженный "Золотой граммофон", потому что ее песня продержалась много недель в хит-параде "Русского Радио", - объявил ведущий церемонии Иван Ургант.

МакSим поблагодарила поклонников, голосовавших за ее трек и переживавших за нее. Она также почтила память режиссера видео на эту песню Вадима Шатрова, который не пережил коронавирус.

"Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами", - сказала она. Певица заплакала от нахлынувших эмоций, представляя врачей. Зал Кремлевского дворца аплодировал им стоя.