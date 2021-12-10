Юрий Антонов стал обладателем спецприза премии "Золотой граммофон"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Юрий Антонов стал обладателем новой награды "Легенда поколений" национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". XXVI церемония вручения премии состоялась в пятницу в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).

"Впервые за 30 лет существования "Русского радио" новая номинация - "Легенда поколений". Вручается Юрию Антонову. Юрий Антонов - один из немногих не самоназванных композиторов и самопровозглашенных маэстро, а реальная легенда нашей сцены", - сказал, вручая награду, основатель и продюсер группы "Земляне" Владимир Киселев.

На церемонии Антонов впервые выступил вместе с "Землянами", в репертуаре которых немало песен композитора. Вместе они спели "Поверь в мечту", также Антонов сел за клавиши на песне "Садовое кольцо", которая прозвучала в новой аранжировке. На сцену ГКД "Земляне" вышли в необычном составе: с действующими участниками выступили продюсер и барабанщик Владимир Киселев и лидер-гитарист Игорь Романов, игравшие в коллективе на заре его истории, в конце 1970-х годов.

Также Антонов представил новую песню "Любимая", записанную в дуэте с Григорием Лепсом. "Примерно полгода назад Гриша был у меня в гостях, мы разговаривали о жизни, о музыке, спустились в студию. Я наиграл ему песню, - рассказал Антонов. - Эта песня посвящается нашим очаровательным женщинам, самым красивым в мире".

Рекордсмены и новые звезды

Лауреатами "Золотого граммофона" в этом году стали Николай Басков, который является вторым по количеству призов за всю историю премии, а также Валерий Меладзе, у которого около 20 наград, по его признанию. Для группы Dabro этот "Золотой граммофон" стал первым.

Также полюбившиеся россиянам песни в этом году выпустили Сергей Лазарев, Полина Гагарина, МакSим (Марина Максимова), Дима Билан, Диана Арбенина, Эмин (Агаларов), Ани Лорак, Дмитрий Маликов и другие. Награду за вклад в развитие российского шоу-бизнеса получила Кристина Орбакайте.

Ведущими церемонии выступили Иван Ургант, Гарик Мартиросян и виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой.

Премию "Золотой граммофон" ежегодно вручает радиостанция "Русское радио" исполнителям самых популярных песен года, которые продержались в хит-параде станции больше 20 недель.