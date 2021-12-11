Концерт в честь 100-летия Петербургской филармонии пройдет на фестивале "Площадь Искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Звездные музыканты мира выступят в воскресенье на гала-концерте, посвященном 100-летию филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Это будет кульминационное событие начавшегося в Петербурге XXI Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".

"По столь торжественному случаю в Большом зале под управлением маэстро Николая Алексеева выступят сразу оба наших оркестра, что является давней традицией филармонических юбилеев", - сказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

В этот вечер на сцену выйдет семерка исполнителей из России, Франции и Японии. Среди этих артиств - японская скрипачка Саяка Седзи, чье содружество с филармонией длится уже два десятилетия. Минувшим летом из-за пандемии она была вынуждена отменить свой концерт в Петербурге.

"Я очень рада, что после всех отмен наконец-то смогу поздравить филармонию с ее юбилеем. Здесь я впервые выступила в 2001 году и теперь воспринимаю ее сотрудников, как одну большую семью. С нетерпением жду гала-концерта и камерного выступления с пианистом Александром Канторовым. Впервые в одном концерте исполню три сонаты Брамса. Это новый опыт для меня", - поделилась своими ожиданиями Саяка Седзи, выступив по видеосвязи на пресс-конференции в Петербурге.

Ее партнер по камерному концерту французский пианист Александр Канторов, обладатель Гран-при ХVl конкурса имени Петра Чайковского, также выступит на гала-концерте, а затем исполнит сольную программу из произведений Брамса и Листа.

Среди других учаcтников гала-концерта - давние друзья и творческие партнеры Филармонии пианисты Элисо Вирсаладзе и Николай Луганский, сопрано Юлия Лежнева, скрипач Сергей Крылов, французский виолончелист Готье Капюсон (Франция).

О филармонии

Старейшая концертная организация России, Санкт-Петербургская филармония ведет свою летопись с 1921 года и связана с великими именами мировой музыки. В 1975 году ей присвоено имя Дмитрия Шостаковича, многие выдающиеся творения которого, начиная с Первой симфонии, прозвучали именно здесь. В 1999 году художественный руководитель Филармонии народный артист СССР Юрий Темирканов основал в этих стенах фестиваль "Площадь Искусств", который традиционно проходит в декабре. В нынешнем году праздник по случаю юбилея будет самым продолжительным и завершится 26 декабря.