В Париже отметили пятилетие освящения Свято-Троицкого собора

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Представители нескольких поколений французских и русских прихожан пришли вечером в пятницу в Свято-Троицкий кафедральный собор на набережной Бранли, чтобы поздравить Корсунскую епархию с пятилетием освящения ее главного парижского храма, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Пять лет по историческим меркам - это очень небольшой срок, но за эти годы наш собор проделал огромный путь", - сказал митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний. Он подчеркнул, что храм, освященный в декабре 2016 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, стал "центром религиозной жизни православной общины во Франции".

Соотечественники, отметил митрополит, с нетерпением ждали открытия этого храма. Антоний подчеркнул, что собор воплощает чаяния тех, кто стоял у его истоков.

К участникам празднования обратился посол РФ во Франции Алексей Мешков. "Свято-Троицкий собор, соединивший православные традиции и современность, стал подлинным украшением Парижа и средоточием православной жизни города", - сказал он. Сегодня храм, считает Мешков, выполняет важную культурную миссию, способствуя диалогу цивилизаций.

Руководитель Российского духовно-культурного православного центра Леонид Кадышев отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что присутствие православной церкви во Франции имеет долгую историю. Русская церковь, напомнил он, начала строить свои храмы во Франции в XIX веке, чтобы в них могли молиться те, кто оказался вдали от родины.

Праздничный концерт по случаю пятой годовщины дал хор храма, признанный одним из лучших музыкальных духовных коллективов во Франции и Западной Европе. В первом отделении прозвучали произведения религиозной музыки, второе состояло из народных песен на разных языках.

Из истории храма

Свято-Троицкий собор построен на территории Российского духовно-культурного православного центра, открытого в столице Франции на основе договоренностей между руководителями двух стран. Храм возведен по проекту известного французского архитектора Жан-Мишеля Вильмотта. При сооружении собора был использован знаменитый бургундский известняк, примененный также при строительстве Лувра и собора Парижской Богоматери.

Французская католическая газета La Croix назвала этот храм на набережной Бранли, расположенный рядом с Эйфелевой башней, "символом впечатляющего возвращения православия на российскую и мировую авансцену". По мнению французского издания, возведение этого собора, увенчанного пятью золотыми куполами, "обеспечило России беспрецедентную по своему престижу витрину на Западе".

Всего в нескольких сотнях метров выше по течению Сены ее берега связывает мост Александра III. Мост был сооружен в 1896-1900 годах в ознаменование союза Франции и России. По соседству проходит Франко-российская авеню, названная так в прошлом столетии в знак дружбы между двумя народами. Теперь эта дорога ведет к храму.