Умер дирижер, народный артист Белоруссии Михаил Финберг

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Дирижер, народный артист Белоруссии Михаил Финберг умер на 75-м году жизни, сообщил в субботу белорусский телеканал ОНТ.
Информацию о смерти деятеля искусств подтвердили в министерстве здравоохранения страны.
Финберг - бессменный руководитель Национального академического оркестра Белоруссии. Творческая деятельность дирижера отмечена рядом государственных наград и государственных премий.
Он также нашел себя и в общественно-политической деятельности - был членом Совета Республики Национального собрания двух созывов, входил в совет по культуре при Совмине и комитете по государственным премиям.