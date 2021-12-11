Умер дирижер, народный артист Белоруссии Михаил Финберг

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Дирижер, народный артист Белоруссии Михаил Финберг умер на 75-м году жизни, сообщил в субботу белорусский телеканал ОНТ.

Информацию о смерти деятеля искусств подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

Финберг - бессменный руководитель Национального академического оркестра Белоруссии. Творческая деятельность дирижера отмечена рядом государственных наград и государственных премий.

Он также нашел себя и в общественно-политической деятельности - был членом Совета Республики Национального собрания двух созывов, входил в совет по культуре при Совмине и комитете по государственным премиям.