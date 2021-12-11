"Ленфильм" планирует отреставрировать все фильмы своей "Золотой коллекции"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" намерена провести реставрацию всех картин из своей "Золотой коллекции". В ближайших планах - восстановление фильма "Телец" Александра Сокурова, его предполагается проводить при личном участии режиссера, сообщила ТАСС руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирина Павлова.

"У нас большая совместная работа с Госфильмофондом. Мы будем восстанавливать все фильмы "Золотой коллекции" - это больше полутора тысяч картин. Сейчас на сайте киностудии "Ленфильм" и в ее социальных сетях идет активное голосование: мы призвали зрителей и кинокритиков поделиться своим мнением по поводу очередности реставрации фильмов", - рассказала Павлова.

В числе первых на "Ленфильме" уже восстановили "Молох" Александра Сокурова. В начале декабря на международном кинофестивале в Турине состоялась мировая премьера отреставрированной версии. Также недавно на киностудии восстановили фильм Геннадия Шпаликова "Долгая счастливая жизнь" (1966 год). "Сейчас мы планируем приступить к восстановлению фильма "Телец" (режиссер - Александр Сокуров - прим. ТАСС), - отметила Павлова. - То, что у нас есть возможность работать вместе с Сокуровым, это большое счастье. Когда нет живых творцов, гораздо сложнее донести замыслы авторов, которые они вкладывали в звук и цвет своего кино".

"Это очень долгий, кропотливый труд. Для себя я это определила как киноархеологию. Например, в работе по восстановлению фильма Шпаликова, только читая критиков, искусствоведов, мы понимаем, что вкладывал автор, которого уже давно нет, как и очевидцев. Только после этого мы приступаем к восстановлению, чтобы четко сохранить замысел в цвете, в звуке", - добавила руководитель комплекса.

Как пояснила Павлова, фильмы "Золотой коллекции" хранятся в Госфильмофонде в формате пленки. "Из пленки фильмы должны сначала оцифровать, и дальше мы, соответственно, занимаемся обработкой - кадр за кадром. Мы пытаемся сохранить то, что было вложено автором. <...> Если чего-то не хватает, и мы не знаем, что было в этом куске, мы оставляем его таким, какой он есть, чтобы не повредить замысел", - рассказала она. Руководитель комплекса отметила, что сейчас мощности студии "Ленфильм" полностью готовы для реставрации кинокартин. "Мы ознакомились с опытом московских коллег, зарубежной практикой, и готовы продолжать", - подчеркнула она.

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы, как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.