Умерла актриса Наталия Филиппова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Актриса Наталия Филиппова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Бенефис".

"Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова. Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

До МДТ "Бенефис" актриса работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии, сотрудничала с Театром им. Маяковского и продюсерской компанией "Аметист". В числе ее наиболее известных театральных работ в МДТ "Бенефис" - роль Библиотекарши в спектакле "Полюби меня крепче жизни", Бальзаминовы в музыкальной комедии "Сватовство по-московски", а также роль Тети в пьесе "Любовь. Фантазии. Инопланетяне..." и Марфы Михайловны Шуминой в спектакле "Невеста".