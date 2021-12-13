Моргенштерн и Zivert стали артистами года по версии "VK Музыки"

Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года. Рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях, говорится в пресс-релизе VK.

"В 2021-м Алишера [Моргенштерна] и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию - "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", - указано в сообщении.

Полный список победителей выглядит так:

"Артист года" - Моргенштерн.

"Альбом года" - Million Dollar: Business (Моргенштерн).

"Моргенштерн года" - Артур Пирожков.

"Артистка года" - Zivert.

"Группа года" - Artik & Asti.

"Иностранный артист года" - Maneskin.

"Прорыв года" - OG Buda.

"Трек года" - "Птичка" (HammAli & Navai).

"Репит года" - Baby Mama (Скриптонит, Райда).

"Вам нужен фит" года" - Скриптонит и Моргенштерн.

"Куратор года" - "Родной звук".

"Музыкальное сообщество года" - "Тихое Место", "Рифмы и Панчи", "Сторона".

В "VK Музыке" также пояснили, почему создали специальную категорию "Вам нужен фит" года": "Скриптонит и Моргенштерн - артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет".

Кроме того, сервис создал плейлист из 30 самых популярных песен года.

"VK Музыка" объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение.