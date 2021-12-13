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Моргенштерн и Zivert стали артистами года по версии "VK Музыки"

Кроме того, группа Maneskin победила в номинации "Иностранный артист года"
Моргенштерн (Алишер Валеев) Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Моргенштерн (Алишер Валеев)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года. Рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях, говорится в пресс-релизе VK.

"В 2021-м Алишера [Моргенштерна] и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию - "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", - указано в сообщении.

Полный список победителей выглядит так:

  • "Артист года" - Моргенштерн.
  • "Альбом года" - Million Dollar: Business (Моргенштерн).
  • "Моргенштерн года" - Артур Пирожков.
  • "Артистка года" - Zivert.
  • "Группа года" - Artik & Asti.
  • "Иностранный артист года" - Maneskin.
  • "Прорыв года" - OG Buda.
  • "Трек года" - "Птичка" (HammAli & Navai).
  • "Репит года" - Baby Mama (Скриптонит, Райда).
  • "Вам нужен фит" года" - Скриптонит и Моргенштерн.
  • "Куратор года" - "Родной звук".
  • "Музыкальное сообщество года" - "Тихое Место", "Рифмы и Панчи", "Сторона".

В "VK Музыке" также пояснили, почему создали специальную категорию "Вам нужен фит" года": "Скриптонит и Моргенштерн - артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет".

Кроме того, сервис создал плейлист из 30 самых популярных песен года. 

"VK Музыка" объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение.

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