Моргенштерн и Zivert стали артистами года по версии "VK Музыки"

Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года. Рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях, говорится в пресс-релизе VK.
"В 2021-м Алишера [Моргенштерна] и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию - "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", - указано в сообщении.
Полный список победителей выглядит так:
- "Артист года" - Моргенштерн.
- "Альбом года" - Million Dollar: Business (Моргенштерн).
- "Моргенштерн года" - Артур Пирожков.
- "Артистка года" - Zivert.
- "Группа года" - Artik & Asti.
- "Иностранный артист года" - Maneskin.
- "Прорыв года" - OG Buda.
- "Трек года" - "Птичка" (HammAli & Navai).
- "Репит года" - Baby Mama (Скриптонит, Райда).
- "Вам нужен фит" года" - Скриптонит и Моргенштерн.
- "Куратор года" - "Родной звук".
- "Музыкальное сообщество года" - "Тихое Место", "Рифмы и Панчи", "Сторона".
В "VK Музыке" также пояснили, почему создали специальную категорию "Вам нужен фит" года": "Скриптонит и Моргенштерн - артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет".
Кроме того, сервис создал плейлист из 30 самых популярных песен года.
"VK Музыка" объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение.