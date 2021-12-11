Лауреатами первого кинофестиваля "Потомки победителей" стали молодые авторы из 36 городов

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Кинематографисты и видеомейкеры из 36 городов, в том числе Донбасса, стали лауреатами первого молодежного кинофестиваля "Потомки победителей", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Финал молодежного кинофестиваля "Потомки победителей" собрал 1 300 человек: 1 180 гостей и зрителей со всей России участвовали онлайн и 120 - в Краснодаре на очной церемонии. 40 наград фестиваля в восьми номинациях и двух возрастных категориях, а также за лучшую режиссерскую работу и лучший монтаж, были вручены авторам работ из 36 городов и поселков России и ближнего зарубежья: Мурманска и Севастополя, Казани и Челябинска, Котласа и Краснодара, Томска и Рыбинска, Москвы и Нижневартовска, Екатеринбурга и Твери, Луганска и других", - говорится в сообщении. Список лауреатов и их работы опубликовали на сайте кинофестиваля.

В течение полугода на кинофестиваль "Потомки победителей" представили 276 работ на военно-патриотическую тему, созданных юными кинематографистами и видеомейкерами из 131 муниципальных образований, 56 субъектов Российской Федерации, а также Донбасса, Казахстана и Белоруссии.

Открывать церемонию награждения должен был почетный гость фестиваля народный артист России Юрий Назаров. Однако из-за возвращения самолета Москва - Краснодар в аэропорт Шереметьево после получения сигнала о разгерметизации артист не смог прибыть на Кубань и сказал вступительное слово онлайн из столичного аэропорта.

Второй всероссийский фестиваль детского и молодежного военно-патриотического короткометражного кино "Потомки победителей" начнет прием конкурсных работ с 1 февраля 2022 года. К участию в фестивале допускаются дети и молодежь от 8 до 21 года. Форматы: короткометражный фильм, социальный ролик, музыкальный клип.