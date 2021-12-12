Фильм "Куда ты идешь, Аида?" получил главную награду Европейской киноакадемии

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Фильм "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) боснийского режиссера Ясмилы Жбанич получил в субботу вечером главную награду Европейской киноакадемии. Трансляция велась на сайте киноконкурса.

Лента, которая является копродукцией сразу нескольких стран - Боснии, Австрии, Нидерландов, Франции, Польши, Норвегии, Германии, Турции, - посвящена событиям в Сребренице.

Приз за лучшую женскую роль получила сербская актриса Ясна Джуричич за роль в победившем фильме. Победителем в номинации "Лучший актер" выбран Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец" (The Father), который также был в основной программе.

В главном конкурсе участвовала также лента "Купе номер шесть" (Hytti 6), снятая финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ.

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. По первоначальному замыслу она противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия единой Европы.