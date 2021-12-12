В Москве назвали имена лауреатов второго сезона премии "Большая сказка" имени Успенского

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Жюри литературной премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского определило победителей, имена лауреатов второго сезона конкурса объявили в воскресенье в Российской государственной детской библиотеке, сообщили ТАСС в учреждении.

Премией, появившейся в 2020 году, награждают создателей художественных и научно-популярных произведений для детей, которые воспитывают любовь к литературе и способствуют приобщению к чтению. Всего на соискание премии "Большая сказка" в 2021 году было заявлено 573 произведения, 187 из них допустили к конкурсу. В длинный список в номинации "Сказка" вошло 18 произведений, в номинации "Веселый учебник" - 14, в короткий список - десять и пять книг соответственно.

По информации Российской государственной детской библиотеки, первое место в номинации "Сказка" присудили Галине Дядиной за книгу сказок "Принц на белом слоне". Они необычны тем, что сперва непонятно, стихами они написаны или прозой. Второе место в этой номинации разделили Михаил Нисенбаум с книгой "Сказки про Копушонка", в которых взрослые не могут угнаться за "медлительным" ребенком, и Анна Старобинец с книгой "Зверские сказки", которые разные звери рассказывают своим детенышам. Третье место у повести Юлии Кузнецовой "История северного круга" о мальчике, живущем в мире, перенесшем экологическую катастрофу.

В номинации "Веселый учебник" определено два победителя: Валентина Дегтева за "Творческий дневник начинающего писателя, фантазера и сочинителя" и Анна Пукиш за книгу "Заповедная азбука", посвященную растениям и животным заповедника "Утриш".

В жюри премии председательствует детский писатель, сценарист Андрей Усачев, также в жюри входит композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, актер, театральный режиссер, народный артист России Александр Левенбук, детские писатели Михаил Мокиенко, Марина Потоцкая и Игорь Жуков, литературный критик, научный сотрудник дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отделом поэзии журнала "Новый мир" Павел Крючков.

Общий призовой фонд номинации "Сказка" составляет 1,2 млн рублей: занявший первое место получает 600 тыс. рублей, второе - 400 тыс. рублей, третье место - 200 тыс. рублей. Призовой фонд номинации "Веселый учебник" составляет 300 тыс. рублей.