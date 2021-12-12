Лучшим фильмом кинофестиваля Arctic Open стала российская лента "Второе солнце"

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Пятый Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open завершился в воскресенье в Архангельске. Лучшим фильмом смотра в номинации "полнометражное кино" признали российскую картину "Второе солнце" - комедию, сказку и быль из жизни двух поколений татарской деревни в сибирской глухомани.

"За самобытность и искренность в создании собственной живой реальности", - сказала, вручая награду, член жюри, актриса Виктория Толстоганова.

"Большое спасибо фестивалю Arctic open, архангельскому зрителю, который оказался очень чутким, понимающим", - отметил режиссер картины Ринат Ташимов.

В номинации "документальное кино" жюри признало лучшим датский фильм "В другом месте" режиссера Вибеке Брилд. Фильм о мифах и природе, который позволяет ей раскрыться во всем своем магическом потенциале. "Это симфония, больше, чем кино, не говоря о том, что это завораживающе красиво", - отметила член жюри, режиссер Ирина Васильева.

Лучшей в номинации "короткометражное кино" также стала датская лента "Виктор на Луне". "Это украшение, жемчужина всего короткометражного конкурса", - сказал, объявляя победителя, член жюри, оператор и сценарист Макс Трапо.

В номинации фильмов для детей победила картина "Нормальный только я" режиссера Антона Богданова. Специальный приз медиажюри фестиваля за сочетание профессионального мастерства кинематографиста и раскрытие проблемы сосуществования природы и человека получил канадский документальный фильм "Назойливый медведь" режиссера Джека Уайзмана.

Деловая программа

В рамках фестиваля прошло заседание круглого стола на тему кинофестиваль как драйвер развития региона. Руководитель архангельского регионального отделения Союза кинематографистов Анатолий Конычев представил проект создания кинокомиссии в Архангельской области, концепция прорабатывается совместно с министерством культуры региона. Региональная кинокомиссия должна сопровождать процесс съемок фильмов в области, обеспечивать информационную поддержку кинематографистам, выбирающим площадкой для съемок территорию региона.

"Мне крайне важно, чтобы фестиваль масштабировался, рос, улучшал позиционирование региона. Здесь множество уникальных культурных объектов, памятников архитектуры, красивейшая природа. И все это надо показывать. Так мы сможем развивать туризм, экономику впечатлений и, как следствие, саму территорию", - сказал во время дискуссии губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open - проект поморского культурного фонда "Берегиня", реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.