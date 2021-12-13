В Греции 13-14 декабря пройдут Дни духовной культуры России

АФИНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Дни духовной культуры России пройдут в понедельник и вторник в Афинах в рамках Года истории России и Греции. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС в воскресенье в посольстве РФ в Греции.

В понедельник в МИД Греции состоится открытие исторической выставки "Россия и Греция - страницы совместной истории". С приветственными словами, как ожидается, выступят Александр Воронко, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России, и Илиас Клис, спецпредставитель премьер-министра Греции, заместитель сопредседателя Оргкомитета Года истории Россия - Греция. Затем в МИД Греции пройдет круглый стол в формате диалога деятелей культуры и историков "Россия и борьба Греции за независимость".

В Эпиграфическом музее Афин откроется выставка под рабочим названием "Фанагория - археологическая жемчужина России" и пройдет дискуссионная панель на тему "Роль исторических музеев России и Греции в сохранении историко-культурного наследия".

Вокально-хореографический коллектив "Кубанская казачья вольница" даст вечером концерт в престижном афинском концертном зале "Мегаро Мусикис" ("Дворец музыки").

Во вторник в Русском доме будет открыта выставка и состоится круглый стол, посвященные 200-летию Ф.М.Достоевского. В Муниципальном комплексе "Серафио" в Афинах пройдет открытие выставки самых живописных мест России "Самая красивая страна" Русского географического общества и выставки, посвященной уникальному наследию Государственного историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника "Кижи". Там же состоится концерт молодых исполнителей Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреатов международных конкурсов.

Дни духовной культуры проходят при поддержке министерства культуры России и министерства иностранных дел РФ.