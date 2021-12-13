Криминальная драма "Дом Гуччи" возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фильм "Дом Гуччи" вновь стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 172 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период со 9 по 12 декабря.

Криминальная драма режиссера Ридли Скотта вышла в российский прокат 2 декабря. В фильме снялись Сальма Хайек, Адам Драйвер, Аль Пачино и Леди Гага.

На второй строчке рейтинга оказалась комедия режиссера Уолта Бекера "Большой красный пес Клиффорд", собравшая 75,1 млн рублей.

Третье место занял мультфильм "Энканто", вышедший в прокат в РФ 25 ноября и собравший за выходные 63,1 млн рублей. В нем рассказывается о семье Мадригал, которая живет в волшебном доме, расположенном в уголке под названием Энканто в горах Колумбии.