Неделя московской анимации пройдет на Всемирной выставке в Дубае

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival (MAFF) пройдет с 16 по 19 декабря на Экспо в Дубае. Она станет частью масштабной программы, организованной правительством Москвы в рамках продвижения заявки столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году, сообщила в понедельник вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина.

"Столичные анимационные проекты уже зарекомендовали себя за рубежом. Их закупают в странах Европы, Азии, Латинской Америки. На фестивале московские студии представят мультсериалы и полнометражные ленты. Показы пройдут под открытым небом и будут бесплатными для всех желающих. Предстоящий фестиваль - еще одна возможность для города заявить о себе как о креативной столице и достойном претенденте на проведение Экспо-2030", - отметила Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Площадка, где организуют показы, будет оформлена известным московским художником Захаром Евсеевым с использованием мотивов русской зимы, Нового года и узнаваемых столичных зданий. Художник презентует авторское оформление на открытии Недели анимации 16 декабря и проведет мастер-классы по граффити для детей.

В программе фестиваля - полнометражные фильмы "Снежная королева: Зазеркалье" (2019) анимационной студии Wizart, "Фиксики против кработов" (2019) группы компаний "Рики" и студии "Аэроплан", а также сборники коротких мультфильмов школы-студии "Шар" и студии "Пчела". Кроме того, зрители увидят работу "Белка и стрелка 3. Карибская тайна" (2020) компании "КиноАтис", "Барбоскины на даче" (2020) кинокомпании СТВ и сборники произведений киностудии "Союзмультфильм". Некоторые из этих студий в этом году стали первыми участниками новой грантовой программы для индустрии.

"Зрителями фестиваля станут сотни посетителей Экспо-2020 из разных уголков мира. Они смогут не только познакомиться с героями отечественной анимации, но и научатся создавать их при помощи профессионалов индустрии. Гостей ждут встречи с режиссерами и сценаристами представленных на фестивале работ. Более того, пройдут конкурсы и мастер-классы по созданию анимационных фильмов для юных посетителей, их родителей и всех желающих", - сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Неделя московского анимационного кино пройдет при поддержке столичного департамента, "Роскино" и Ассоциации анимационного кино России. Программным директором фестиваля выступает Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России.

О заявке Москвы на Экспо-2030

Весной 2021 года Москва подала заявку на право проведения Экспо-2030. Россия участвует во Всемирной выставке с 1851 года, но сама еще ни разу ее не принимала.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы гостей со всего мира.