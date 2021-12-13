Группа "Земляне" признана "Comeback года" по версии премии "Марка №1 в России"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Возвращение в группу "Земляне" участников первого состава барабанщика Владимира Киселева и гитариста Игоря Романова удостоено премии "Марка №1 в России" в номинации "За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба коллектива.

"Система оценки провела опрос россиян, который показал, что воссоединение отцов-основателей коллектива Владимира Киселева и Игоря Романова они считают достойными победы в номинации "За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года", - рассказали в группе.

Музыканты поблагодарили фанатов за такую высокую оценку. "Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но мы даже не предполагали, какой прием устроят нам наши поклонники, - сказал Киселев. - Мы говорим им огромное спасибо, что голосовали за нас и вывели группу в топ этой престижной премии".

Премия "Марка №1 в России" существует с 1998 года. В ее задачи входит оценка известности брендов и уровня доверия к ним потребителей.

Ранее "Земляне" получили награду Leaders Awards как "Возрождение года".

Группа была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой "Землян" стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году.