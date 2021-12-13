В киносети "Москино" покажут фильмы с участием Леонида Филатова

МОСКВА, 13 декабря./ТАСС/. Специальные показы фильмов пройдут в киносети "Москино" к юбилею кинорежиссера, поэта, драматурга, публициста и телеведущего Леонида Филатова, которому 24 декабря исполнилось бы 75 лет. Сеансы состоятся 22 и 27 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"24 декабря известному советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, поэту, драматургу, публицисту и телеведущему Леониду Филатову исполнилось бы 75 лет. Специально к этой дате в рамках программы "Синематека: Леонид Филатов" 22 и 27 декабря киносеть "Москино" покажет ретроспективу фильмов с участием популярного актера", - рассказал собеседник агентства.

Все фильмы демонстрируются с пленки из архива киносети. Вход свободный по предварительной регистрации.

"Леонид Филатов играл в Театре на Таганке и в "Современнике", успешно работал в кино, писал стихи, песни и пьесы. В 1987 году вышел его главный народный хит - сказка "Про Федота-стрельца, удалого молодца". Заслуженный артист РСФСР и народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии и просто замечательный актер, никогда не бравший фальшивых нот. Зрителей ждут драма "Соучастники", абсурдистская сатира "Город Зеро" и "Успех", проникновенное признание в любви к театру с великолепным Филатовым в роли режиссера", - говорится в сообщении.

О киносети

Киносеть "Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно она проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность" и "Москино Музеон". В синематеке киносети хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.