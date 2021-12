Игги Поп выступит на фестивале Park Live в Москве в 2022 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Американский рок-исполнитель Игги Поп выступит на музыкальном фестивале Park Live в Москве 10 июля 2022 года. Об этом в понедельник сообщается на странице организаторов во "ВКонтакте".

"Впервые на Park Live - Игги Поп! Легенда панк-рока закроет фестивальное воскресенье, 10 июля", - говорится в сообщении.

Игги Поп - легенда альтернативного и панк-рока. В 1960-70-х годах был вокалистом группы The Stooges, сейчас выступает сольно. У музыканта 18 сольных альбомов и восемь в составе The Stooges.

Фестиваль Park Live проводится с 2013 года и за свою историю неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2020 и 2021 годах фестиваль был отменен в связи с пандемией коронавируса.

Планируется, что фестиваль 2022 года пройдет в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" в июне-июле 2022 года. На нем выступят My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Bullet for my Valentine, The Killers и другие.