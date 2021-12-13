Комедия по мотивам шоу "Орел и решка" выйдет на "Кинопоиске" 6 января

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьера комедии "Орел и решка. Кино" по мотивам популярного телешоу с Александрой Бортич и Александром Молочниковым в главных ролях выйдет на "Кинопоиске" 6 января 2022 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба сервиса.

Производством картины занималась компания Big Mama Production создательницы программы "Орел и решка" Нателлы Крапивиной и продюсера Владимира Маслова. "Сценарий фильма мы писали три года и старались сделать так, чтобы он был максимально легким и смешным. И главное, стремились сохранить нашу целевую аудиторию в полном объеме. Поэтому мы брали наши сумасшедшие истории из жизни, слегка их приглаживали или, наоборот, утрировали в зависимости от драматургических задач. Каждый из создателей "Орла и решки" обязательно себя узнает. От этого немного страшно, зато очень весело", - процитировали в пресс-службе Крапивину.

Режиссером проекта выступил Вазген Каграманян, сценарий написал Андрей Золотарев. По сюжету комедии программа "Орел и решка" находится на грани закрытия. Чтобы спасти шоу, продюсер идет на отчаянный шаг - устроить съемки в одной из самых закрытых стран мира. Роли в картине также сыграли Александр Гудков и Екатерина Варнава.

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором два ведущих посещают иностранный или российский город. Они кидают монетку, после чего кому-то выпадает провести время в путешествии, потратив всего 100 долларов, а кому-то - золотая банковская карта, по которой не ограничен лимит трат.