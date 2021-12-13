Союз кинематографистов может получить поддержку государства в 2022 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Государство может предоставить Союзу кинематографистов РФ финансовую поддержку в 2022 году. Об этом на XI съезде организации сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Есть очень важный момент, который мы прорабатываем вместе и в правительстве, и с нашими коллегами из Союза кинематографистов. Мы понимаем, что в сложнейшие годы, несмотря ни на что, Союз кинематографистов выживал вопреки. Нам очень важно, чтобы это было благодаря - благодаря поддержке правительства, благодаря поддержке федерального бюджета. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы это было уже в следующем году. Со стороны Союза кинематографистов мы ждем конструктивных предложений - <...> какого рода поддержка необходима от нас", - сказала Любимова на открытии съезда.

Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков отметил, что на данный момент членами организации являются свыше 4,3 тыс. человек. "Нам обещают помощь, это правда. По большому счету мы единственный союз, который без государственной помощи не развалился за эти 19 лет, кроме СТД, у которого существует строчка в бюджете. <...> Только благодаря тому, что мы оставались едиными, мы остались союзом, собранным в единое профессиональное сообщество", - подчеркнул он.

Михалков выразил надежду, что господдержка союза станет ежегодной. "Это должно помогать нам осваивать те идеи, которые нам приходят. Это и молодежное кино, и региональное кино, и обучение. Я очень надеюсь, что обещание, которое нам дано уже очень конкретно, сбудется. Я очень хочу, чтобы мы со следующего года смогли спокойно вздохнуть, зная, что мы нужны нашему государству", - заключил он.

Союз кинематографистов объединяет профессионалов отечественной киноотрасли. Учредительный съезд организации прошел 28 февраля 1990 года, ее устав был принят 30 ноября 1991 года. Организация была создана "для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся профессиональных творческих деятелей кинематографии, работающих в аудиовизуальной сфере".