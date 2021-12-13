Арт-кластер "Таврида" проведет показ мод под симфоническую музыку в аэропорту Домодедово

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Арт-кластер "Таврида" выступит организатором шоу в пассажирском терминале аэропорта Домодедово. В его рамках пройдет модный показ, аккомпанировать которому будет симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета, для гостей организуют мастер-классы, сообщили журналистам в пресс-службе кластера.

"Концерт симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера пройдут в рамках дней "Тавриды.АРТ" в Москве. Индустрия моды, классическая музыка и стрит-арт - три направления искусства соединятся в одном шоу, которое состоится 16 декабря в 20:00 в пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово. На стыке разных видов искусства молодые творцы "Тавриды.АРТ" покажут творческую коллаборацию, а проект "Культурный код" платформы "Россия - страна возможностей" презентует монументальные работы, созданные его резидентами на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все три направления будут представлены параллельно: симфонический оркестр будет играть, пока по подиуму проходят модели и вместе с этим представлена презентация стрит-арт работ. При этом и такой формат, и площадка - терминал аэропорта - будут экспериментом для всех организаторов и участников.

По данным пресс-службы, зрители смогут увидеть коллекции молодых российских дизайнеров - резидентов и мастеров проектов арт-кластера "Таврида". Создатель собственного бренда одежды Инна Королева готовит коллекцию, в которой "в образах из теплого кашемира и летящего шелка высокотехнологичный мир переплетается с волшебным". Тимур Хамраев представит коллекцию молодежных мужских шуб "Курс на север", с которой он побеждал на крупных международных конкурсах для молодых дизайнеров. Полина Ушакова продемонстрирует "коллекцию-оду вечеринкам в честь дня рождения", Яна Горохова - повседневные образы с одеждой из натуральных тканей, Алена Освальд презентует вечерние платья, а Надежда Парфенова - авторскую капсульную и зимнюю коллекцию. Также для зрителей проведут мастер-классы по кастомизации одежды и созданию украшений из пластика и металла.

Вход на мероприятие - свободный при соблюдении масочного режима. При этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию в мобильном приложении "Таврида", где также доступна информация о других ключевых событиях дней "Тавриды.АРТ" в Москве. Дни "Тавриды.АРТ" в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".