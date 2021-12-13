"Конек-Горбунок" возглавил зрительский рейтинг 2021 года на сайте Кино-Театр.Ру

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские фильмы "Конек-Горбунок" (2021) Олега Погодина, "Последний богатырь: корень зла" Дмитрия Дьяченко и "Батя" Дмитрия Ефимовича вошли в тройку лидеров по зрительским запросам в 2021 году, наиболее востребованным сериалом стал третий сезон проекта "Бывшие". Об этом свидетельствуют данные профильного сайта Кино-Театр.Ру.

"Самым востребованным сериалом стал третий сезон проекта видеосервиса Start "Бывшие", премьера которого состоялась в январе 2021 года, а самым популярным фильмом - сложнопостановочный проект студии СТВ "Конек-Горбунок", вышедший в кинотеатральный прокат 18 февраля 2021 года", - сообщили в пресс-службе издания.

Рейтинг сериалов учитывал проекты телеканалов и платформ, премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2021 года. В десятку лидеров также вошли "Чикатило" мультимедийной платформы Okko, "Хрустальный" онлайн-кинотеатра KION, "Угрюм-река" Первого канала, "Вампиры средней полосы" видеосервиса Start.

"В этом году мы с большим удовольствием и немалым удивлением констатируем победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020 года в нашей итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз мы видим, что все отечественные платформы работают не зря, и их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории. В итоговой десятке только у двух сериалов были исключительно телепремьеры, хотя и Первый канал, и "Россия-1", как известно, имеют собственные цифровые платформы. И только два проекта выпускались онлайн, а уже через несколько месяцев выходили на телевидении. Остальные же стали результатом огромной работы, проделанной российскими продюсерами и менеджерами видеосервисов", - отметил главред сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

В топ зрительских запросов по российским фильмам попали также "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Родные" Ильи Аксенова, "Мажор. Фильм" Максима Полинского и Николая Булыгина, "Пара из будущего" Алексея Нужного и другие картины.