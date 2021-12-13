ТАСС воссоздал сцены из ключевых произведений Достоевского в аудиоперформансе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ТАСС к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского запустил подкаст "Город грешников" , где каждый эпизод является аудиоперформансом, созданным по мотивам шести самых известных произведений писателя: "Идиот", "Преступление и наказание", "Бесы", "Записки из подполья", "Братья Карамазовы" и "Игрок". Первый выпуск проекта вышел в понедельник.

В жанре аудиоэссе "Город грешников" повествует о темных сторонах персонажей Достоевского. Первый эпизод посвящен героине романа "Идиот" Настасье Филипповне, которая от первого лица расскажет о том, как волею судеб она стала содержанкой, но вместе с тем желанной, востребованной невестой. Ее мотивы и подоплеку принятых решений в подкасте разберут приглашенные эксперты: гендерная исследовательница, докторантка Центрально-Европейского университета Александра Талавер, психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова, а также писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин. Озвучивает Настасью Филипповну актриса кино и театра, вокалистка группы ВИА "Татьяна" Мириам Сехон. Также в записи эпизода принял участие народный артист РФ Юрий Стоянов.

Ключевыми героями последующих выпусков станут Родион Раскольников ("Преступление и наказание"), Николай Ставрогин ("Бесы"), члены семьи Карамазовых ("Братья Карамазовы") и главные герои произведений "Игрок" и "Записки из Подполья". Персонажей подкаста озвучили актеры отечественной кино- и театральной индустрии: Юрий Стоянов, Мириам Сехон, Даниил Спиваковский, Сергей Гилев, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова, Никита Кологривый, Владислав Копп, Рамаз Чиаурели, Алена Кахута, Елена Старостина, а также радиоведущий и диктор Олег Булгак.

"Когда ты слышишь "Достоевский", то чаще всего вспоминаешь школу и уроки литературы", - рассказала о своей работе актриса Электротеатра "Станиславский" Алена Кахута. "Но этот проект позволит взглянуть на произведения Федора Михайловича под совершенно другим углом. Сюрпризов будет очень много. Чего только стоят "Записки из подполья", в которых я принимала участие. Я благодарна ТАСС за то, что дал возможность сделать три совершенно разных персонажа, и по темпераменту, и по диапазону".

Также в эпизодах звучат комментарии литературоведов, психологов, и представителей других гуманитарных наук. Несмотря на непреходящую популярность писателя среди филологов, режиссеров театра и кино и простых читателей, его тексты до сих пор не изучены в полной мере. "Вот кончился XX век, который прошел, конечно, под знаком Достоевского: все, что он говорил, сработало”, - поделился своими размышлениями с ТАСС президент Фонда Достоевского Игорь Волгин. "Думали, что XXI век будет другим - Толстого или Пушкина, например. А события последних 20 лет доказывают, что - к счастью ли, к сожалению - XXI век тоже будет веком Достоевского. Те события, те явления, которые совершаются в мире, говорят в пользу Достоевского".

Заглавную вступительную композицию проекта написала российская группа АИГЕЛ, за музыкальное оформление эпизодов отвечал композитор Тема Боронин. Подкаст будет состоять из шести эпизодов, хронометраж каждого составит порядка 40 минут. Выпуски подкаста будут выходить два раза в неделю. Подкаст доступен на сайте ТАСС и на всех подкаст-платформах: Apple podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка и других.

О писателе

Федор Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Первой публикацией стал перевод с французского романа Оноре де Бальзака "Евгения Гранде", вышедший в 1844 году. За участие в кружке "петрашевцев" Достоевский был осужден и сперва отбывал наказание в Петропавловской крепости, а затем каторгу в Омске. В апреле 1857 года ему было возвращен дворянский титул и право печатать свои произведения.

Спустя 20 лет, в 1877 году, Федор Достоевский, автор "Преступления и наказания", "Идиота", "Бесов" и других произведений, стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук, в 1880 году - почетным членом Общества любителей российской словесности. Последним завершенным текстом стал роман "Братья Карамазовы". Литератор умер 9 февраля (28 января по ст. ст.) 1881 года в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни от обострения хронической болезни сосудов легких. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Жизни и творчеству Федора Достоевского посвящены сотни книг и научных исследований, по мотивам произведений сняты художественные и документальные фильмы, созданы многочисленные театральные постановки.