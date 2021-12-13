Умерла сыгравшая главную роль в фильме "Кика" Вероника Форке

ТАСС, 13 декабря. Испанская актриса Вероника Форке, известная по главной роли в фильме "Кика" (Kika, 1993) режиссера Педро Альмодовара, умерла на 67-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета El Mundo.

По ее данным, тело актрисы было обнаружено в ее доме в Мадриде. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли спасти Форке.

Как сообщает издание, в последнее время актриса часто впадала в депрессию. Предположительно, женщина покончила с собой, уточнили источники El Mundo.

Форке трижды удостаивалась премии "Гойя". В 1986 году она получила эту награду за роль второго плана в фильме "Год пробуждения" (El año de las luces) Фернандо Труэбы, в 1988 году - за главную роль в картине "Радостная жизнь" (La vida alegre) Фернандо Коломо. В 1993 испанка стала лауреатом этой премии за лучшую женскую роль в ленте "Кика".