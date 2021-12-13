Фильм "Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мировая премьера сериала о суррогатном материнстве "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной в главной роли состоится на Apple TV+ весной 2022 года, он станет первым российским проектом на сервисе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стриминга.

"Сериал "Контейнер" станет первым российским проектом Apple Originals - его мировая премьера состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ весной 2022 года. Таким образом, "Контейнер" производства российского видеосервиса Start присоединяется к расширяющейся глобальной линейке сериалов Apple TV+, отмеченных наградами и созданных самыми креативными авторами по всему миру", - рассказали в пресс-службе.

"Контейнер" рассказывает историю 27-летней Саши (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков - чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Девушка оказывается в другом для себя мире. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

Режиссером проекта выступил Максим Свешников, креативным продюсером и автором сценария - Алексей Ляпичев. В России и СНГ премьера сериала состоялась в сентябре 2021 года на видеосервисе Start.

В линейку международных премиальных проектов Apple Originals входят также драма "Тегеран" (Tehran, 2020), получившая премию International Emmy в категории "Лучший драматический сериал", корейский "Доктор Брейн" (Dr. Brain, 2021), шпионский триллер "Медленные лошади" (Slow Horses, 2021) с Гари Олдманом в главной роли и другие.