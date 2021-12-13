Вышел трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

Warner Bros. показала трейлер третьей части киносерии "Фантастические твари и где они обитают", получившей название "Фантастические твари: Секреты Дамблдора". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

В третьей части снялись, в частности, Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Эзра Миллер. Джонни Депп больше не появится в фильме в роли Геллерта Грин-де-вальда, эту роль исполнит Мадс Миккельсен.

Первый фильм из цикла, действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел в прокат в 2016 году. Вторая часть, "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", была впервые показана в 2018 году. Третья часть должна была выйти на большие экраны в 2021 году, но из-за пандемии премьеру перенесли. В итоге фильм выйдет 7 апреля 2022 года.