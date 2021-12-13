Память Сергея Соловьева могут увековечить в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Память народного артиста РФ, кинорежиссера, сценариста, кинопродюсера и педагога, а также создателя фильма "Асса" Сергея Соловьева, умершего в возрасте 77 лет в понедельник, могут увековечить в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Сережа - талантливейший человек и как режиссер, и как педагог, и как член Союза кинематографистов РФ, который делал многое. Конечно, в памяти он нашей останется, мы его память увековечим, если такие предложения поступят в Мосгордуму", - сказал Герасимов.

Соловьев снял трилогию "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы. С 1985 года преподавал во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).