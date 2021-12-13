В одном из районов Петербурга построят Татарский культурный центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Татарский культурный центр с выставочным, спортивным и танцевальным залами появится в Красногвардейском районе Петербурга, его построят за счет бюджета республики. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Смольного.

"Татарская национально-культурная автономия Санкт Петербурга "Дуслык" планирует построить Татарский культурно-деловой центр на территории, ограниченной Ириновским проспектом, Бокситогорской улицей, Объездным шоссе и береговой линией реки Охты", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в центре расположатся концертный, выставочный, танцевальный и спортивный залы. Будет отдельное место для проведения конференций, а также гараж и библиотека. Строительство планируется за счет бюджета республики Татарстан и внебюджетных источников. Для передачи участка инвесторам необходимо изменить разрешенный вид пользования. Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства принял решение об изменении разрешенного вида пользования земельного участка в данном районе.