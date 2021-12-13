В Таиланде состоялся первый после снятия ограничений показ российско-белорусского фильма

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Показ военной драмы "Брестская крепость" (2010) режиссера Александра Котта прошел в понедельник в кинотеатре House Samyan, расположенном в бангкокском торговом центре Samyan Mitrtown. Мероприятие, организованное российским посольством, посетили несколько десятков человек, передает корреспондент ТАСС.

Регистрация на бесплатный показ началась 8 декабря и велась через интернет. Большинство присутствующих были гражданами Таиланда - студентами университетов королевства, также пришли россияне, проживающие в стране. В связи с мерами, действующими из-за пандемии коронавируса, количество мест в зале было сокращено. Это был первый показ российско-белорусского фильма после снятия ряда ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции.

"Мы с вами все хорошо знаем, что коронавирусные ограничения долгое время не позволяли нам собираться, - сказал во время вступительного слова посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. - Вдвойне приятно видеть таиландских друзей и наших соотечественников, поскольку сегодня мы смотрим российское кино". Дипломат рассказал, что данный фильм был выбран для показа, поскольку в этом году страны бывшего Советского Союза отмечали 80-летие начала Великой Отечественной войны. "В сегодняшней очень сложной международной обстановке как никогда важно хранить историческую память о тех событиях, и помнить о героизме наших предков", - заключил он.

После завершения фильма в беседе с российским журналистами Томихин сказал, что в течение этого года также планировался показ одного из фильмов о космосе, но долгое время были закрыты кинотеатры. Дипломат не исключил, что его показ может состояться в следующем году и, вероятно, будет приурочен ко Дню космонавтики. "На следующий год может удастся организовать неделю кино или фестиваль. Сейчас вопрос прорабатывается [в связи с мероприятиями, запланированными по случаю 125-летия установления дипотношений между двумя странами], но все будет зависеть от эпидемической ситуации", - уточнил он.

Мировая премьера российско-белорусской киноленты "Брестская крепость" состоялась 22 июня 2010 года. Сюжет военной драмы основан на реальных исторических событиях и рассказывает о героической обороне Брестской крепости в июне-июле 1941 года, которая приняла на себя один из первых ударов врага.