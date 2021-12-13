Главный оркестр Военно-морского флота России отпраздновал свое 80-летие в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Юбилейный вечер Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова Военно-Морского флота России прошел в Концертном зале Мариинского театра. Этой программой военные музыканты отметили 80-летие главного морского оркестра страны, сообщили в пресс-службе коллектива.

Программу подготовил художественный руководитель и главный дирижер оркестра капитан второго ранга Валентин Лященко, который возглавил этот коллектив в нынешнем году. Ранее он руководил в Санкт-Петербурге Адмиралтейским оркестром.

"В концерте прозвучали оригинальные духовые сочинения: Вариации для гобоя и духового оркестра Николая Римского-Корсакова, Увертюра для духового оркестра Феликса Мендельсона, Концерт для саксофона-тенора и духового оркестра Бориса Диева, а также переложения симфонических произведений "Итальянского каприччио" Петра Чайковского, "Праздничной увертюры" Дмитрия Шостаковича", - рассказали в пресс-службе. Солистами выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Иван Дыма (саксофон-тенор) и гобоист Владимир Вяткин.

Присвоение оркестру имени композитора-моряка, первого инспектора музыкантских хоров Морского ведомства Римского-Корсакова и переезд Главного штаба Военно-Морского Флота из Москвы в Санкт-Петербург - события, навсегда объединившие Центральный морской оркестр и Морскую столицу. По традиции, заложенной предыдущим руководителем коллектива Алексеем Карабановым, выступления Главного морского оркестра в концертных залах Санкт-Петербурга стали регулярными. Именно поэтому, свой юбилей оркестр отпраздновал в северной столице и был тепло встречен зрителями, среди которых было немало военных моряков.