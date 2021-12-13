Умер скульптор Николай Селиванов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Скульптор, народный художник России Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщил его сын Василий Селиванов в Instagram.

"Папа ушел. <…> Прощание и отпевание состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновым селе в 11:00", - говорится в сообщении.

Николай Александрович Селиванов - скульптор, народный художник России, лауреат Международной премии им. М. А. Шолохова. Родился 8 сентября 1929 года в деревне Хранево в Подмосковье. Среди наиболее известных работ - серия из 16 портретов создателей первого в стране атомного ледокола "Ленин", а также более 20 портретов поэта Сергея Есенина и его окружения, приуроченных к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта в 1995 году. Работы скульптора находятся в большинстве музеев стран, входивших ранее в состав СССР.