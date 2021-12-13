{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер скульптор Николай Селиванов

Ему было 92 года
Николай Селиванов Alexey3Deep/CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Описание
Николай Селиванов
© Alexey3Deep/CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Скульптор, народный художник России Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщил его сын Василий Селиванов в Instagram.

"Папа ушел. <…> Прощание и отпевание состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновым селе в 11:00", - говорится в сообщении.

Николай Александрович Селиванов - скульптор, народный художник России, лауреат Международной премии им. М. А. Шолохова. Родился 8 сентября 1929 года в деревне Хранево в Подмосковье. Среди наиболее известных работ - серия из 16 портретов создателей первого в стране атомного ледокола "Ленин", а также более 20 портретов поэта Сергея Есенина и его окружения, приуроченных к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта в 1995 году. Работы скульптора находятся в большинстве музеев стран, входивших ранее в состав СССР.

Теги
Россия
Мнение
"Он был абсолютно честен к кинематографу". Андрей Эшпай — о Сергее Соловьеве
Советский режиссер скончался 13 декабря на 78-м году жизни
"Он был абсолютно честен к кинематографу".
Читать полностью