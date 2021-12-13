В Москве назвали лауреатов фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Лауреатами V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" 2021 года стали молодые режиссеры Айдар Заббаров, Никита Кобелев и Андрей Калинин. Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в понедельник на сцене Московского театра Et Cetera, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у нас три первых места. Я должен объявить одного из них. Я смотрел спектакль, спектакль очень интересный - Айдар Заббаров", - сказал худрук Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, объявляя одного из победителей.

Айдар Заббаров получил награду "за убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы" в спектакле "Я не вернусь" Театра им. Камала Казани. Никита Кобелев стал лауреатом как режиссер спектакля "Новаторы" Театра Маяковского - "за поиски нового театрального языка". Андрей Калинин победил как автор постановки "Товарищ Кисляков" Александринского театра Санкт-Петербурга - "за создание уникального актерского ансамбля".

Худрук театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович назвал лауреатом Никиту Кобелева. А художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин объявил победителем Андрея Калинина. Он отметил, что получил сильнейшие впечатления от представленных на конкурс работ. Андрей Калинин выразил благодарность организаторам фестиваля и Александринскому театру за возможность поставить спектакль.

Каждый из лауреатов получил статуэтку Арлекина и грант на новую постановку от генерального партнера биеннале - Группы компаний "Р-Фарм".

"Нереальное" количество спектаклей

Арт-директор фестиваля Ольга Егошина заявила ТАСС, что сегодня большой день - церемония завершения фестиваля, который в этом году шел 2,5 месяца. "У нас было какое-то нереальное количество спектаклей", - сказала она, отметив, что в фестивале нашли отражение и юбилей Федора Достоевского, и юбилей Михаила Булгакова.

"Еще случился юбилей Юрия Бутусова. Из-за чего мы так рано начали? Потому что мы начали с юбилея крупнейшего нашего режиссера, который был и участником (его спектакли были в программе) и он - член жюри в этом году", - рассказала Егошина, напомнив, что прошел марафон работ Бутусова в Петербурге и Москве.

В конкурсе, по ее словам, участвовали 12 молодых режиссеров из разных годов, лауреатов, по информации арт-директора, жюри выбрало без разногласий.

Перед награждением гостям показали спектакль, объединяющий разные пьесы Чехова. До церемонии в фойе Московского театра Et Cetera театральные деятели, актеры театра и кино приняли участие во всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой оказывается помощь различным категориям граждан, в частности детям-сиротам детям с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослым от 60 лет и старше.

"Уроки режиссуры" нужны молодому поколению, нужны и тем, кто давно зовется мэтрами. "Уроки режиссуры" нужны всему театру. Стремление создать не только пространство режиссуры, но и организовать в этом пространстве диалог поколений - задача, которая всегда была и всегда будет одной из самых главных. Я абсолютно солидарен с авторами идеи фестиваля, уверенными в том, что движение театра возможно, когда существует и не нарушается преемственность", - привели организаторы фестиваля слова председателя Союза театральных деятелей России, художественного руководителя Московского театра Et Cetera, народного артиста РСФСР Александра Калягина.

О фестивале

"Уроки режиссуры" - единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. Старшее поколение оценивает младших и наоборот. В конкурсной программе этого года спектакли молодых, а судят признанные мастера: Юрий Бутусов, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Семен Спивак, Валерий Фокин, Адольф Шапиро.

С сентября по декабрь на главных театральных площадках Москвы свои спектакли представляют конкурсанты фестиваля, среди которых Никита Бетехтин, Артем Галушин, Айдар Заббаров, Андрей Калинин, Никита Кобелев, Владимир Кузнецов, Федор Малышев, Павел Пархоменко, Михаил Плутахин, Артем Устинов, Анатолий Шульев, Хуго Эрикссен. Из 12 участников члены жюри выбрали троих лауреатов.

Среди спецпроектов биеннале - марафон спектаклей Юрия Бутусова к юбилею мастера, постановки Григория Козлова, Дмитрия Крымова и Владимира Панкова, лекции и творческие встречи в рамках "Мастерской", среди гостей которой были, в частности, Евгений Гришковец, Владимир Машков и Валерий Фокин. Впервые открытую репетицию для студентов режиссерских факультетов провел худрук Театра им. Вахтангова Римас Туминас - они смогли увидеть рождение спектакля "Война и мир". Во время фестиваля проходит выставка-ярмарка театральной литературы, проводится премия "Театральный роман" - проект, который поддерживает авторов, занимающихся искусством театра.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Спектакли, созданные при поддержке "Уроков режиссуры", идут в Москве и Санкт-Петербурге, это "Костик" Дмитрия Крымова (Московский театр им. Пушкина), "Ромео и Джульетта" Егора Перегудова (РАМТ), "Общага на крови" Семена Серзина (Невидимый театр) и три постановки совместной с МХТ им. Чехова "Лаборатории режиссерских дебютов". Почти все они вошли в юбилейную спецпрограмму биеннале.