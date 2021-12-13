Создатель собственного стиля и чуткий педагог. Не стало режиссера Сергея Соловьева

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Соловьев рассказывал зрителям о первой подростковой любви в фильме "Сто дней после детства", отразил уходящую эпоху в легендарной "Ассе" и побуждал аудиторию перечитывать классику благодаря экранизациям. Много лет он делился со студентами мастерской во ВГИКе тем, что считал действительно важным, и запомнился коллегам как светлый человек, который занимался чистым кино. Режиссера умер 13 декабря в возрасте 77 лет. Решил стать режиссером Сергей Соловьев родился в 1944 году в карельском городке Кемь. Его отец руководил отрядом контрразведки "Смерш" Карельского фронта, а после окончания Великой Отечественной войны был советником главы и основателя КНДР Ким Ир Сена, поэтому некоторое время семья жила в Пхеньяне, а в начале 1950-х переехала в Ленинград.

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С детства Соловьев делал успехи в искусстве: он посещал занятия в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров, выступал на сцене Большого драматического театра, куда его пригласил начинающий режиссер Игорь Владимиров. При этом становиться актером, несмотря на уговоры руководителя БДТ Георгия Товстоногова, Соловьев не планировал - вдохновившись драмой "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова, он принял решение поступить на режиссерский факультет ВГИКа, где мастерами его курса были Михаил Ромм и Александр Столпер. По воспоминаниям режиссера, Ромм оказал на него большое влияние в творческом плане. "Это был фантастический человек, всю мою судьбу слепил именно он. Он ко мне очень хорошо относился. Почему? До сих пор не знаю. Я ведь поступил во ВГИК, когда мне было 17-18 лет", - рассказывал Соловьев. После окончания института с отличием молодой режиссер поступил на работу в "Мосфильм". Дебютом Соловьева в кино стали новеллы "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам Антона Чехова, которые вошли в альманах "Семейное счастье" (1970), его первый полнометражный фильм "Егор Булычов и другие" по произведению Максима Горького вышел годом позже. В дальнейшем он не раз обращался к классике, сняв "Станционный смотритель" (1972) по повести Александра Пушкина и масштабную драму "Анна Каренина" (2008) по роману Льва Толстого. Особенно важным в экранизациях режиссер считал возможность, что зритель после просмотра захочет впервые прочесть или перечитать литературные первоисточники. "Классику, наверное, экранизировать нельзя, если вы решили просто стать переводчиком текста Толстого в изображение. Это варварство. Но тот переворот, который случается в голове у человека после соприкосновения с классикой - этот особый яркий свет, - вот то, ради чего существует искусство", - подчеркивал он. Создатель чистого кино За годы творчества Сергей Соловьев снял свыше 20 картин, в его работах появлялись такие актеры как Станислав Говорухин, Сергей Шакуров, Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов, Никита Михалков, Олег Янковский, Александр Абдулов и многие другие. Особое место в фильмографии Соловьева занимают своеобразные кинотрилогии, которые снискали любовь как зрителей, так и профессионалов. О подростковой любви Соловьев говорил в драме "Сто дней после детства" (1975), удостоенной приза за режиссуру на Берлинском кинофестивале, "Спасателе" (1980), отмеченном специальным дипломом жюри Венецианского кинофестиваля, и "Наследнице по прямой" (1982). Все эти фильмы объединила также актриса Татьяна Друбич, которая впоследствии не раз появлялась в его работах. В 1983 году она стала женой режиссера.

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