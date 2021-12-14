Представительница России на "Детском Евровидении" выступит под седьмым номером

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Представляющая Россию на международном конкурсе "Детское Евровидение" Таня Меженцева выступит в финале 19 декабря под седьмым номером. Об этом сообщили ТАСС во вторник по итогам жеребьевки в пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки.

"Таня Меженцева, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2021", будет выступать в финале седьмой", - сказали в пресс-службе. Из-за сложной эпидемической ситуации жеребьевка конкурсантов проходила в дистанционном формате: результаты транслировали в конференц-зале их отеля.

Юная певица будет представлять Россию с песней Mon ami, которую она написала в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).

Финал конкурса состоится 19 декабря в Париже.

Проголосовать за понравившуюся песню конкурса можно будет на официальном сайте junioreurovision.tv. Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22:00 мск и продлится до начала шоу 19 декабря в 18:00 мск. Второй этап голосования состоится после выступления последнего участника и продлится 15 минут. По правилам "Детского Евровидения" Россия может голосовать за своего участника. В России шоу будет транслировать телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.