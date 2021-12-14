В России снимут первый сериал о работе курьеров

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Первый сериал о курьерах, основанный на реальных историях из жизни сотрудников службы доставки, снимут в России, создатели хотят привлечь внимание к людям, которые поддерживают комфорт жителей всей планеты в период коронавирусных ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION во вторник.

"Онлайн-кинотеатр KION и онлайн-платформа Ozon начали подготовку совместного проекта - первого российского сериала о курьерах и их работе. Сериал станет частью линейки оригинального контента KION-Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION", - рассказали в пресс-службе.

Сценарий будет основан на реальных историях - специально для этого сервисы Ozon соберут самые интересные случаи из жизни своих сотрудников доставки и их биографии. Производством проектов займется кинокомпания "Пиманов и партнеры" режиссера Алексея Пиманова.

"Курьеры - новое явление в нашей современной жизни. Мы привыкли, что мимо нас по улице проходят люди с большими сумками за плечами, а в лифте мы почти каждый день встречаем курьеров с коробками, которые они несут клиенту. И мы не задумываемся, кто они, откуда, о чем думают, о чем мечтают, почему пошли работать курьерами. Заметили мы их по-настоящему, когда пришла пандемия. Сделать этих людей героями нового сериала - суперидея, позволяющая показать нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле", - процитировали в пресс-службе Пиманова.

Авторы проекта уточнили, что хотят привлечь внимание к сотрудникам доставки, которые поддерживают ежедневный комфорт людей, и выразить им благодарность, рассказав о невидимой стороне жизни курьеров.

"Работа и приключения курьеров - это энциклопедия современной российской жизни. Удивительны и интересны их биографии, курьеры становятся свидетелями многочисленных и драматических, и курьезных ситуаций в нашей жизни. Этот сериал имеет все шансы стать большой интересной франшизой на много сезонов", - отметил гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.