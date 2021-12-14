"Союзмультфильм" и Bubble Comics создали книгу комиксов по мотивам золотой коллекции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" и российское издательство комиксов Bubble Comics подготовили книгу "СоюзМультКомикс", которая объединила 14 оригинальных авторских сюжетов, вдохновленных золотой коллекцией мультфильмов, среди них - "Тайна третьей планеты", "Ну, погоди!", "Чебурашка", "Трое из Простоквашино". Об этом сообщает пресс-служба студии во вторник.

"Союзмультфильму" в этом году исполнилось 85 лет, и за десятилетия работы авторами киностудии была создана богатейшая мультвселенная, на мифологии которой выросли целые поколения. И это действительно уникальный феномен, что спустя столько лет после своего создания яркие образы классики отечественной анимации продолжают раскрываться новыми гранями и смыслами в актуальных формах массового искусства", - рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Все 14 историй выполнены в разных графических техниках, они позволят по-новому взглянуть на знакомых анимационных героев. За основу сюжетов создатели взяли легендарные мультфильмы: так, читателей ждет ироничный детектив о героях "Ну, погоди!", история о снах Чебурашки, приключения Льва Бонифация в Трансильвании и многое другое.

Главред Bubble Comics и составитель сборника Роман Котков рассказал, что в работе над книгой принимали участие лучшие российские авторы жанра, среди которых Александр Куликов, Артем Бизяев, Алекс Хатчетт, Алексей Горбут, Евгений Еронин, Алексей Волков, Виталий Терлецкий.

"При создании историй наши авторы старались максимально сохранить суть полюбившихся всем героев, но адаптировать их в совершенно новые истории с подходом, близким приключениям из комиксов. Каждый предложил свое видение новой истории в уникальном формате, будь то супергероика, манга, триллер, приключения или что-то совершенно новое", - пояснил Котков.

Книги "СоюзМультКомикс" появятся в продаже с 18 декабря на фестивале Bubble Comics Con, а затем в книжных магазинах и магазинах комиксов по всей стране.