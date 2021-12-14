Актриса Алла Демидова и режиссер Римас Туминас стали лауреатами спецпремии "Золотая маска"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Алла Демидова, худрук Александринского театра Валерий Фокин, худрук Вахтанговского театра Римас Туминас и другие деятели культуры получат специальные премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Об этом сообщается во вторник на сайте Союза театральных деятелей России.

"Секретариат Союза театральных деятелей России определил лауреатов специальной премии "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", - говорится в сообщении.

В число лауреатов, которые получат награды в 2022 году, также включили народного артиста РФ, актера Малого театра Василия Бочкарева, режиссера и драматурга Адольфа Шапиро, народную артистку РСФСР, актрису Центрального академического театра Российской Армии Алину Покровскую, главного художника РАМТа Станислава Бенедиктова и других.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.